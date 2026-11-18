Путин назвал Шэньчжэнь одним из самых современных мегаполисов

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Город Шэньчжэнь, в котором проходит саммит АТЭС, действительно производит впечатление. Это один из самых современных и динамичных мегаполисов, который органично сочетает высокую урбанизацию, комфортную городскую среду и инновационную производственную базу», – заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что мегаполис входит в число ключевых полюсов инвестиционной гравитации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, этот населенный пункт олицетворяет технологическое, экономическое и социальное преображение Китая и всей Азии, передает ТАСС.

Кроме того, Путин обратил внимание на представительную аудиторию, которую собрал город. Он поприветствовал собравшихся в Шэньчжэне руководителей крупнейших концернов и компаний из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин начал выступление на Деловом саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне.

Во вторник китайские эксперты заявили о способности предстоящего трехстороннего саммита глав государств России, Китая и США согласовать интересы трех держав.

Президент использовал для передвижения по Шэньчжэню отечественный лимузин Aurus с местными регистрационными знаками.