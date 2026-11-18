Tекст: Алексей Дегтярёв

«При участии партнеров из АТЭС РФПИ уже реализовал более 60 проектов на общую сумму свыше 900 млрд рублей – в инфраструктуре, сельском хозяйстве, технологиях и других отраслях», – заявил Дмитриев в Max.

Он отметил, что новое соглашение РФПИ с Yunze Capital предусматривает развитие высокотехнологичных проектов и промышленной кооперации России и Китая. Инвестиции будут направлены в передовые материалы, промышленную автоматизацию, а также аэрокосмические, морские и глубоководные технологии.

По словам главы фонда, стороны планируют содействовать локализации производств, развивать совместные цепочки российских и китайских компаний, помогать бизнесу выходить на рынки обеих стран. В качестве одного из инструментов рассматривается создание совместного инвестиционного фонда.

Главной целью сотрудничества Дмитриев назвал превращение технологических возможностей России и Китая в коммерчески успешные промышленные проекты за счет объединения инвестиций и компетенций компаний двух стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе российские и китайские компании подписали документы о сотрудничестве по 14 проектам в различных сферах.

В сентябре Россия и Китай договорились о расширении технологической кооперации и подготовке инженерных кадров.

В мае прошлого года глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о новых соглашениях с китайскими партнерами во время визита президента России Владимира Путина в Пекин.