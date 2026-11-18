Tекст: Алексей Дегтярёв

Власти региона прорабатывают вопрос об открытии научно-познавательного комплекса в районе местной мебельной фабрики, указал губернатор в Max.

«Проект перспективный и действительно может стать уникальным туристическим объектом региона – его отличительной особенностью», – заявил Орлов.

По его словам, концепция уже существует: над зоной раскопок планируют установить ангар, а рядом отвести площадку под купольную беседку для лекций и мастер-классов.

Для реализации проекта потребуется отремонтировать дороги, ведущие к раскопкам, в первую очередь участок от улицы Нагорной до Красноармейской. Также планируется организовать парковку для автомобилей и туристических автобусов.

Глава региона добавил, что создание маршрута не помешает работе палеонтологов. Ученые Института геологии и природопользования ДВО РАН продолжат свои естественно-научные исследования на площадке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Орлов рассказывал о планах превратить Благовещенск в главную точку притяжения китайских путешественников с помощью уникальных палеонтологических находок.

В мае зампред правительства региона Павел Пузанов анонсировал создание первой в мире трансграничной пассажирской канатной дороги между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ.

В марте глава Амурской области назвал Благовещенск воротами России в Китай.