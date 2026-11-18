Гидрометцентр: Атмосферное давление в Москве повысится до 742 мм

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Воскресенье – 742 мм ртутного столба, до понедельника фон атмосферного давления будет пониженным, но с постепенным повышением, начиная с пятницы, на несколько миллиметров за сутки», – заявила Паршина ТАСС.

В среду, по ее прогнозу, давление составит 736 мм ртутного столба, а в четверг опустится до минимума в 731 мм ртутного столба.

Затем давление начнет постепенно расти до воскресенья, хотя его общий фон останется пониженным вплоть до понедельника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил об ожидаемом повышении атмосферного давления в Москве до 760 миллиметров ртутного столба.

В начале октября главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала об удержании рекордно высокого давления в столице вторые сутки подряд.