«В последние 72 часа произраильские СМИ «сообщили», что Иран якобы замышляет применить химическое оружие в Вашингтоне, одновременно строя ракетные базы под плотинами. Это чушь», – написал Аракчи в X.
Министр призвал прекратить пропаганду в стиле войны в Ираке, указав на повсеместный израильский след. Он добавил, что в подобные утверждения никто не верит.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские спецслужбы якобы получили данные о подготовке Ираном атаки на чиновников администрации президента США с возможным применением «грязной бомбы» в Вашингтоне.
В субботу госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости окончательно лишить Тегеран возможностей для создания ядерного оружия.
На прошлой неделе официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал нелепой публикацию СМИ о намерениях страны использовать химическое оружие.