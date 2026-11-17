Tекст: Антон Антонов

Сотрудники спецподразделения заявили о желании посетить врача в день манифестаций за повышение зарплат в госсекторе и против роста цен. Из-за этого их не смогли задействовать для обеспечения правопорядка, передает BFMTV.

Один из полицейских рассказал телеканалу о чувстве «всеобщего отчаяния». По его словам, на предыдущих четырех акциях протеста в Париже спецназ находился в статичном положении, хотя CRS 8 специализируется на быстром реагировании.

Ранее профсоюз полицейских Un1te заявил о «серьезном истощении и гневе» в своих рядах. В профсоюзе сообщили, что «сотни измотанных спецназовцев, распределенных почти по десятку рот, вынуждены обращаться к врачу». К призыву профсоюзов к забастовке присоединились также административные и технические сотрудники полиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на протесты профсоюзов во Франции вышли 176 тыс. человек.

В воскресенье французское правительство ввело временный запрет на продажу и использование пиротехнических изделий на фоне масштабных манифестаций в стране.

В субботу в Париже и Нанте произошли ожесточенные столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и участниками манифестаций против роста стоимости жизни.