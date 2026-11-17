Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) продлило разрешение венгерским компаниям приобретать российские энергоносители до 19 марта 2027 года, передает РИА «Новости».
«Сегодня вечером я отправляюсь в Варшаву, где… проведу переговоры с министром энергетики США Крисом Райтом и нашими центральноевропейскими партнерами по вопросам снабжения региона нефтью и природным газом», – написал Капитань в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Министр отметил, что продление исключения на четыре месяца позволит обеспечить энергоснабжение Венгрии в зимний период. По его словам, Будапешт также обсудит возможность приобретения энергоресурсов из альтернативных источников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Министерство юстиции США продлило для венгерской компании MOL исключение из санкций на закупку российской нефти. В прошлом месяце премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил о расчете Будапешта на продление американского исключения из санкционного режима. Глава венгерского правительства признал невозможность быстрого отказа страны от российского газа.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ