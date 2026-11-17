Правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» (хуситы) применило пять беспилотников для двух атак на саудовский нефтепровод «Восток – Запад». Магистраль тянется от восточных месторождений королевства в порт Янбу, передает РИА «Новости».
«Мы провели две военные операции, целью которых стали насосные станции № 9 и 8 на трубопроводе «Восток – Запад» к западу от Эр-Рияда. В операциях было задействовано пять беспилотных летательных аппаратов», – заявил Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Яхья Сариа заявил об уничтожении разведывательного беспилотного аппарата Саудовской Аравии в воздушном пространстве Йемена.
В субботу системы противовоздушной обороны королевства перехватили два беспилотника хуситов.
В пятницу движение «Ансар Аллах» атаковало международный аэропорт Эр-Рияда и насосную станцию саудовского нефтепровода.