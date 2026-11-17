Telegraph: Белые британцы могут стать меньшинством в Британии в 2060-х годах

Tекст: Тимур Шайдуллин

«При нынешнем уровне иммиграции и рождаемости, если исходить из разумных предположений, белые британцы могут стать меньшинством в Великобритании в начале 2060-х годов», – рассказал Морланд в интервью Telegraph. По его словам, для сохранения этнической группы необходимо, чтобы ее представители заводили детей, чего белые британцы не делают, пишет РИА «Новости».

Ученый отметил, что иммиграция не решит проблему низкой рождаемости, так как этот показатель среди мигрантов быстро приближается к уровню принимающего населения.

Демограф добавил, что в стране не соблюдаются три условия успешной интеграции мигрантов: их численность должна быть небольшой, они должны прибывать из близких культурно стран, а принимающая страна «должна верить в себя», а не постоянно «извиняться».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце возвращение Британии в Евросоюз к 2030 году назвали возможной причиной увеличения чистой миграции на 214 тыс. человек в год.

В сентябре жители английского города Кроуборо захотели провести референдум о выходе из состава страны в знак протеста против размещения беженцев.

В апреле в Британии тайным и внесудебным путем лишили гражданства урожденного англичанина фактически за переезд в Россию.