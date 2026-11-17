Tекст: Валерия Городецкая

Встреча состоялась в присутствии 31 701 зрителя, передает ТАСС. Оба гола в ворота соперника забил полузащитник Алексей Миранчук, отличившийся на 59-й и 75-й минутах. В прошедшей игре он вывел команду на поле с капитанской повязкой.

Результат матча будет учтен в обновленном рейтинге Международной федерации футбола. В настоящее время сборная России занимает в нем 35-е место, а команда Венесуэлы находится на 50-й строчке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Российский футбольный союз (РФС) объявил стартовый состав сборной России на матч с Венесуэлой.

В понедельник РФС представил ретроформу национальной команды, посвященную столетию Никиты Симоняна и 70-летию победы на Олимпиаде в Мельбурне.

На прошлой неделе сборная России по футболу впервые одержала победу над командой Узбекистана со счетом 3:2.