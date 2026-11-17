В коллекцию вошли игровая форма национальной команды, экипировка для разминки, парадный комплект и одежда для болельщиков. Дизайн отсылает к форме советских футболистов 1950–1960-х годов, сообщает РФС.
Игровой комплект выполнен в цветах сборной СССР. Красную футболку дополняют белые шорты и красные гетры с белой полосой. Для вратарей подготовили черную форму – в память о Льве Яшине. На спине футболок разместили крупные номера без фамилий, как на форме советской сборной. Для них разработали шрифт с вытянутыми геометрическими пропорциями. На внутренней стороне воротника золотистыми буквами написано «Основа». Форму изготовили из легкой эластичной ткани.
«В честь 100-летия со дня рождения Никиты Симоняна мы решили посвятить заключительный матч сборной России в этом году его памяти, а также вспомнить другие славные победы и связанные с ними имена, которыми богат советский и российский футбол, начиная с самой первой на Олимпиаде-56 в Мельбурне», – заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
С учетом заслуг Симоняна ФИФА согласовала экипировку. Для разминки футболистов подготовили белую олимпийку и лонгслив. Парадный комплект включает худи с короткой молнией и брюки прямого кроя. На худи разместили исторический логотип Федерации футбола СССР.
В презентации коллекции приняли участие футболисты разных лет, среди которых Виктор Онопко, Валерий Карпин, Юрий Никифоров, Сергей Игнашевич, Игорь Семшов и Александр Самедов.
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