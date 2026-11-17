Эксперт: Саммит АТЭС станет точкой сопряжения интересов России, Китая и США

Политолог Мартынов: Мир смотрит на саммит АТЭС с осторожной надеждой

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Учитывая нынешнюю глобальную повестку, саммит АТЭС в китайском Шэньчжэне имеет особое значение. В некотором роде он станет точкой сопряжения интересов трех великих держав – России, Китая и США», – пояснил Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

Особое внимание приковано к предстоящей встрече российского президента Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа, продолжает аналитик. «Неудивительно, что у ряда экспертов в этом контексте возникла параллель с Ялтинской конференцией 1945 года», – считает он.

Впрочем, большая часть обсуждения пройдет без лишних глаз. «Мероприятие предполагает целый ряд встреч, обменов мнениями и позициями, а также выработку общих решений представителей стран-участниц. Поэтому дезориентированный и уставший от турбулентности мир смотрит на саммит АТЭС с осторожной надеждой», – указал политолог.

Мартынов напомнил, что формирование прежней архитектуры безопасности на континенте завершилось подписанием Хельсинкских соглашений – заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. «Однако ряд западных стран запустил методичное разрушение этой системы. В итоге мы пришли к тому, что лидеры великих держав снова собираются за одним столом, чтобы обсудить многополярный мир», – отметил спикер.

При этом политолог предостерег политические и экспертные круги, а также общественность от завышенных ожиданий от саммита. «Мероприятие не предполагает немедленного достижения каких-то принципиальных соглашений», – говорит политолог.

Между тем уже сейчас можно говорить о победе курса Путина по укреплению роли и значимости России на мировой арене, акцентирует аналитик. «Наша страна активно переориентируется на взаимодействие с динамично растущими экономиками стран Азиатско-Тихоокеанского региона и намерена прочно закрепиться на этих рынках, активизируя экономическое сотрудничество с Китаем и другими странами», – заключил Мартынов.

Во вторник в китайском Шэньчжэне начал работу деловой саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества с участием более 2 тыс. представителей правительственных и деловых кругов, передает РИА «Новости».

Деловой саммит проходит 17-18 ноября в Международном конференц-центре Цяньхай в преддверии 33-й неформальной встречи лидеров экономик стран–участниц. Отдельная трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США состоится в четверг в государственной резиденции лидера КНР.

«Это знаковая встреча. До сих пор таких встреч не было. И так или иначе эта встреча сама по себе может стать весомым сигналом для всего человечества о необходимости диалога для поиска путей решения существующих проблем», – заявлял Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что Путин выступит на деловом саммите АТЭС в среду после Си Цзиньпина. Российский лидер изложит оценки Москвы о ситуации в мировом хозяйстве, результаты отечественной экономики, а также представит инвестиционный потенциал государства.

В деловом саммите АТЭС принимают участие лидеры России, Китая и еще десяти экономик, в том числе Австралии, Канады, Чили, Гонконга, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Мексики, Таиланда и Вьетнама. Также на площадках присутствуют представители 115 крупнейших мировых компаний, руководители международных организаций и представители бизнес-ассоциаций из России, США, Японии и других стран.

По итогам саммита участники примут «Шэньчжэньскую инициативу». В документе будут систематизированы и обобщены ключевые предложения делового сообщества, которые впоследствии представят участникам 33-й неформальной встречи лидеров экономик АТЭС.