Tекст: Вера Басилая

Общенациональную забастовку поддержали ассоциации школьников и студентов. По данным МВД республики, манифестации завершились без серьезных происшествий, передает ТАСС со ссылкой на TF1.

За день до начала протестов аналитики министерства ожидали участия 250–360 тыс. человек. В Париже прогнозировалось от 30 до 60 тыс. участников, однако к 17:00 полиция насчитала там только 28 тыс. человек.

Профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) заявил о 500 тыс. участников по всей стране, из которых 175 тыс. собрались в Париже.

В большинстве городов марши прошли спокойно. В Нанте произошли столкновения между полицией и демонстрантами, правоохранители применили водомет и слезоточивый газ для разгона толпы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник французские профсоюзы назначили новую всеобщую забастовку в Париже.

В воскресенье правительство Франции временно запретило продажу пиротехники на фоне протестов.

Правоохранительные органы задержали 219 участников субботних акций.