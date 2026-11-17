Минздрав хуситов: В Йемене из-за саудовских ударов погибли 11 человек

Tекст: Денис Тельманов

«По предварительным данным, семь человек погибли и девять получили ранения в результате удара саудовской авиации по фабрике по производству губок «Аль-Хавлани» в провинции Ходейда... Еще четыре человека – саперы, которые занимались разминированием, и парамедики – погибли от авиаудара в провинции Саада на севере Йемена», – заявил аль-Асбахи.

Он рассказал, что спасатели продолжают разбирать завалы здания фабрики, которая получила серьезные повреждения, и искать пропавших без вести, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД России назвал неприемлемыми удары по Саудовской Аравии с территории Йемена.

В воскресенье хуситы заявили об ударе баллистическими ракетами по аэропорту Эр-Рияда.

На прошлой неделе они отвергли обвинения королевства в нападении на Мекку.