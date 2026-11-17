«Местами в столичном регионе возможно образование гололедицы, с 21:00 мск объявлен желтый погодный уровень», – сообщил собеседник ТАСС.
Отмечается, что предупреждение о потенциальной опасности метеоусловий будет действовать на протяжении 12 часов – до 09:00 мск среды, 18 ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о скором начале метеорологической зимы в Москве.
В начале ноября Гидрометцентр предупредил жителей Москвы и Подмосковья о возможных ночных заморозках и гололедице.