ООН: Число погибших на пути в Европу мигрантов увеличилось на 20%

Tекст: Тимур Шайдуллин

«С января по сентябрь 2026 года число зафиксированных случаев гибели и исчезновения людей на морских путях в Европу выросло почти на 20% – с 2100 до 2500», – приводит РИА «Новости» заявление УВКБ.

Наиболее тревожная ситуация сложилась на восточно-средиземноморском маршруте, где за десять месяцев количество жертв подскочило примерно на 80%.

На центрально-средиземноморском направлении пропали или погибли более тысячи человек. Соотношение жертв к числу добравшихся до берега выросло более чем вдвое.

Кроме того, на западноафриканском атлантическом маршруте к Канарским островам зафиксирован резкий приток людей. За первые 15 дней ноября туда прибыли свыше 10,8 тыс. человек. В 2026 году на этом направлении погибли или пропали без вести почти 600 мигрантов.

Для решения проблемы УВКБ совместно с другими структурами ООН запустило «Глобальную инициативу по защите на море 2.0». Программа направлена на укрепление потенциала спасательных операций, улучшение сбора данных и расширение легальных альтернатив опасным путешествиям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом количество извлеченных из моря тел нелегалов в испанском анклаве Сеута достигло 24.

В июле официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Мэтью Солтмарш сообщил о гибели или пропаже без вести по меньшей мере 144 мигрантов у берегов Мавритании.

Ранее вблизи Канарских островов перевернулась лодка со 180 мигрантами на борту.