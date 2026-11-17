Еврокомиссия повысила прогноз цен на газ в Европе на 2027 год более чем вдвое

Tекст: Денис Тельманов

В 2026 году ожидается стоимость газа в Европе на уровне 59,6 евро за мегаватт-час, а в 2027 году – 74 евро. Весной прогнозировалось, что в текущем году газ будет стоить 42 евро за мегаватт-час, а в 2027 году – 35,5 евро, передает РИА «Новости».

В 2028 году ожидается цена в 46,9 евро за мегаватт-час.

Прогнозы приводятся по газовым фьючерсам по индексу TTF лондонской биржи ICE. В прошлом году средняя цена газа составила 36,4 евро.

Еврокомиссия заявляет, что медленные темпы пополнения запасов газа в течение лета способствовали резкому росту цен на газ в Европе в преддверии зимнего сезона.

Отмечается также, что теперь европейский газовый рынок в большей степени подвержен влиянию глобального спроса и предложения. Газовые рынки предлагали меньше возможностей для компенсации перебоев в поставках за счет альтернативных маршрутов и источников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца биржевые цены на газ в Европе выросли на 1,2% – до 1073 долларов за тысячу кубометров.

В прошлом месяце средняя цена газа в Европе увеличилась в 2,6 раза до максимума с конца 2022 года. Стоимость газа с начала года возросла почти в три раза.