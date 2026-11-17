«С такими показателями работы командующий Центрального командования ВС США заслуживает «медали за потери». Этот командующий, по всей видимости, установил рекорд по потерям американских БПЛА», – говорится в заявлении пресс-службы КСИР, которое приводит РИА «Новости».
По данным КСИР, иранские силы ПВО во вторник днем перехватили и уничтожили южнее острова Кешм в Ормузском проливе 18-й по счету разведывательный беспилотник армии США MQ-1.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу противовоздушная оборона воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции уничтожила беспилотный летательный аппарат армии США MQ-1 над островом Кешм недалеко от Ормузского пролива.
В начале месяца иранские военные перехватили и уничтожили 16-й американский беспилотник MQ-1 над островом Кешм.
В сентябре Корпус стражей исламской революции сообщил об успешном перехвате и уничтожении американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 с помощью новейшей системы противовоздушной обороны.