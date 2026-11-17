В ИКИ РАН завершили автономные испытания девяти приборов станции «Луна-26»

Tекст: Валерия Городецкая

Специалисты завершают испытания комплекса аппаратуры для орбитальной станции «Луна-26», сообщает Роскосмос в Max. Сам космический аппарат создается в НПО Лавочкина.

За три года работы миссия должна будет провести поиск воды, изучить лунные недра и окружающее пространство, а также составить точную объемную карту поверхности естественного спутника Земли.

Отмечается, что в первый год работы станция будет летать на орбите со средней высотой около 70 км.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлый вторник генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов назвал лунную электростанцию одной из главных целей развития ракетно-космической отрасли страны.

В апреле руководитель госкорпорации сообщил о подготовке России к масштабному исследованию естественного спутника Земли.

В 2024 году гендиректор НПО имени Лавочкина Дмитрий Яременко анонсировал поставку летного образца аппаратуры для миссии «Луна-26» в третьем квартале 2026 года.