Иранские беспилотники были уничтожены без какого-либо ущерба для американского оборудования, передает ТАСС со ссылкой на заявление Центрального командования вооруженных сил США (СЕНТКОМ).
В сообщении отмечается, что никто из американских военнослужащих не пострадал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ударные беспилотники КСИР атаковали американскую радиолокационную систему на авиабазе Шейх-Иса в Бахрейне.
В воскресенье вооруженные силы Ирана возобновили нанесение ударов по территории Бахрейна.
В тот же день КСИР заявил о поражении радиолокационной станции системы ПВО США на бахрейнской военной базе.