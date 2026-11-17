Tекст: Алексей Дегтярёв

Утечка миллионов конфиденциальных документов показала, что кредитная организация делала исключения для состоятельных клиентов, игнорируя риски финансовых преступлений, передает ZDF. «Проверки клиентов ломают нам шею в плане доходов», – написал в 2017 году нынешний генеральный директор банка Кристиан Зевинг.

Документы свидетельствуют, что организация годами сохраняла в качестве клиентов осужденных преступников и российских олигархов.

В частности, банк выявил подозрительные транзакции осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна на сумму почти 600 млн долларов, однако закрыл его счета лишь в 2019 году. Кроме того, в 2017 году менеджеры случайно переслали налоговые документы Дональда Трампа, не сообщив ему об этом.

В самом Deutsche Bank заявили, что с 2019 по 2025 год вложили 7 млрд евро в системы контроля и кардинально изменили корпоративную культуру, отказавшись комментировать информацию о конкретных людях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник внутренние документы Deutsche Bank указали на приоритет прибыли от российских бизнесменов Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга над рисками.

Летом следователи провели обыски в центральном офисе немецкого банка во Франкфурте-на-Майне по делу об уклонении от уплаты налогов.

В начале года полиция Германии также обыскала помещения кредитной организации из-за подозрений в отмывании денег.