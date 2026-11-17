Tекст: Игорь Иножарский

Лидеры Японии и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии выразили обеспокоенность рыночными искажениями, которые вредят устойчивости цепочек поставок и создают избыточные производственные мощности, передает Kyodo.

Стороны подтвердили общую приверженность открытой, справедливой и основанной на правилах многосторонней торговой системе при центральной роли Всемирной торговой организации. Политики договорились сотрудничать для защиты поставок критически важных минералов и поприветствовали запуск партнерства в сфере безопасности искусственного интеллекта, которое подразумевает обмен информацией и передовым опытом.

Опасения Токио связаны с экспортными ограничениями Пекина на поставки редкоземельных металлов, необходимых для производства высокотехнологичной продукции. Китай ввел эти меры в ответ на прошлогодние заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити о готовности Сил самообороны поддержать США в случае китайской атаки на Тайвань.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил о необходимости формирования независимой политики в области искусственного интеллекта для стран АСЕАН. В пятницу заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Масанао Одзаки анонсировал визит главы правительства на Филиппины. В прошлом году высказывания японского лидера о защите Тайваня спровоцировали дипломатический конфликт между Токио и Пекином.