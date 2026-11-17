Sky News: Американцев в Британии предупредили о риске терактов в праздники

Tекст: Алексей Дегтярёв

Американцев просят проявлять особую бдительность на мероприятиях с большим скоплением людей и избегать демонстраций. По данным посольства, атаки могут произойти без предупреждения, их целями могут стать рынки, торговые центры и религиозные учреждения, передает Sky News.

В заявлении также упоминаются недавние сообщения о минировании в Европе, включая угрозы рейсам из британских аэропортов.

Предупреждение выпущено на фоне опасений за безопасность британских авиабаз, на которых размещены американские военные. На прошлой неделе США переместили несколько самолетов с базы Милденхолл из-за угрозы со стороны Ирана. В прошлом месяце самолеты перебазировали из Фэрфорда после угроз, которые, по данным властей, связаны с Тегераном. Уровень террористической угрозы в Великобритании сейчас оценивается как «серьезный».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американское посольство в Бахрейне призвало граждан США проявлять повышенную бдительность из-за угроз нападений со стороны Ирана.

В сентябре Госдепартамент США заявил о повышенном риске для связанных с Америкой объектов на территории Британии.

В апреле британские службы безопасности повысили уровень террористической угрозы на территории страны до «серьезного».