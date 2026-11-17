Автор колонки Цзяньлу Би отметил, что запланированный на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне трехсторонний саммит Си Цзиньпина, Владимира Путина и Дональда Трампа проходит на фоне затянувшихся региональных конфликтов, разрушения цепочек поставок и падения уровня стратегического доверия, однако его цель – прагматичное управление кризисами, а не раздел мира, пишет South China Morning Post.
По словам аналитика, сравнение встречи в Шэньчжэне с Ялтинской конференцией 1945 года игнорирует исторический контекст: тогда лидеры США, СССР и Британии тайными соглашениями делили сферы влияния и жертвовали интересами стран, в том числе Китая, который был вынужден принять территориальные и стратегические уступки без полноценного представительства.
Би подчеркивает, что современный диалог Пекина, Москвы и Вашингтона строится на отказе от жесткой блоковой политики: Китай, по его словам, не поддержал идею «G2» о фактическом дуополистическом управлении миром, а нынешний формат на полях АТЭС основан на открытом регионализме и многосторонней экономической интеграции. «Две тысячи двадцать шестой год – это не тысяча девятьсот четырнадцатый», – пишет автор, указывая, что прямой диалог трех постоянных членов Совбеза ООН служит предохранителем от эскалации.
Эксперт считает, что Россия стремится с помощью саммита подтвердить статус незаменимого глобального игрока на фоне санкций и попыток политической изоляции, США – снизить внешние риски на фоне внутренних экономических и политических проблем, а Китай – закрепить образ «дипломатического стабилизатора», демонстрируя приверженность экономической взаимосвязанности и дипломатии, а также создавая формат для совместного обсуждения вопросов энергетической безопасности, цепочек поставок, регулирования искусственного интеллекта и борьбы с изменением климата.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник агентство Bloomberg сообщило, что предстоящая встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне вызвала в мире опасения повторения ялтинского передела сфер влияния 1945 года. В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин проведут в четверг трехстороннюю встречу в государственной резиденции лидера Китая в Шэньчжэне после саммита АТЭС. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что встреча лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне обладает историческим и новаторским значением.