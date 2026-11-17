Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль впервые после вступления в должность отправился в Баку и Ереван, передает Deutsche Welle*.
Министр раскритиковал влияние России на Южном Кавказе и призвал Москву не мешать сближению стран региона с Евросоюзом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил о непринадлежности России к западной семье. Директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин призвал решать проблемы Южного Кавказа без вмешательства извне. В сентябре глава МИД Германии инициировал встречу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
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