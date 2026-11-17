Politico: В Финляндии назвали новый бюджет ЕС прорывом для оборонки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Следующий долгосрочный бюджет Евросоюза обеспечит компаниям предсказуемое финансирование на длительный срок, пишет Politico.

«Традиционно заказы поступали только на два года или около того, не более того. В результате вы не можете делать по-настоящему долгосрочные инвестиции, даже если есть сигналы о спросе», – заявил Роутиля.

Еврокомиссия предложила выделить на оборону и космос 131 млрд евро из запрашиваемого бюджета почти в 2 трлн евро. По словам главы компании, такие средства в период с 2028 по 2034 год позволят оружейникам строить долгосрочные инвестиционные планы, что сейчас сопряжено с рисками из-за краткосрочных программ объединения.

Продажи и прибыль оборонных предприятий резко выросли после начала спецоперации на Украине. За первые девять месяцев текущего года чистые продажи финской группы увеличились на 40%, до 933,5 млн евро, а операционная прибыль выросла более чем вдвое, до 113,9 млн евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее внутриполитическую борьбу и грядущие выборы в крупнейших экономиках Евросоюза назвали угрозой для принятия рекордного бюджета объединения.

Также планы Североатлантического альянса по совместному производству оружия натолкнулись на стремление Брюсселя финансировать исключительно собственные оборонные предприятия.

Кроме того, эксперты Fitch Ratings спрогнозировали увеличение военных трат европейских государств до 2029 года.