Tекст: Игорь Иножарский

Основное внимание на дебатах было уделено стоимости жизни. Марин Ле Пен, лидирующая в опросах, подверглась нападкам со стороны лидера левых Жан-Люка Меланшона, консерватора Брюно Ретайо, центриста Габриэля Атталя и левоцентриста Рафаэля Глюксманна, пишет Politico.

Ретайо назвал планы Ле Пен сэкономить 140 млрд евро к 2032 году нереалистичными. Самый острый момент возник при обсуждении ее намерения запретить получающим государственные деньги благотворительным организациям вмешиваться в политику. «Ваша модель такая же, как у ваших друзей, господина Орбана и других, которая в конечном итоге состоит в том, чтобы заткнуть рот и остановить тех, кто думает не так, как вы», – заявил Атталь.

Ле Пен старалась избегать конфликтов и направила главные удары на Атталя, который занимал пост премьер-министра в 2024 году, обвинив его в создании крупнейшего долга в истории страны. При этом она избегала прямой конфронтации с идущим на втором месте в опросах Меланшоном, который воспользовался дебатами для продвижения идеи введения 100-процентного налога на наследство свыше 12 млн евро.

Правоцентристский кандидат, мэр портового города Гавр Эдуар Филипп не принял участия в дебатах из-за заседания муниципального совета. Ранее он считался наиболее вероятным победителем Ле Пен во втором туре, однако в последнее время теряет поддержку избирателей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила о прекращении помощи Киеву в случае своего избрания. В четверг власти Израиля закрыли въезд в страну кандидату в президенты республики Жан-Люку Меланшону. В прошлом месяце Марин Ле Пен представила экономическую программу с масштабными сокращениями расходов.