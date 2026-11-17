Пострадавший при взрыве автомобиля в Москве Заворотный пришел в сознание

Tекст: Ольга Иванова

После покушения 72-летний общественный деятель перенес четыре операции и сейчас подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, передает РИА «Новости» со ссылкой на Shot.

Взрыв машины произошел в пятницу. В понедельник Федеральная служба безопасности и Следственный комитет сообщили о задержании жительницы Москвы, которая заложила взрывчатку под автомобиль по указанию украинских спецслужб.

Следствие установило, что задержанную россиянку обманули телефонные мошенники. Девушка перевела им крупную сумму на безопасный счет, после чего преступники путем шантажа заставили ее совершить подрыв транспортного средства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу СМИ сообщили о нахождении Сергея Заворотного в коме.

В пятницу бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о причастности украинских спецслужб к подрыву автомобиля журналиста.

Следственный комитет завел уголовное дело о покушении на убийство.