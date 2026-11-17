КСИР: Иранские беспилотники атаковали радар США на базе Шейх-Иса в Бахрейне

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В ответ на продолжающиеся нарушения воздушного пространства Исламской Республики Иран беспилотниками армии США <…> ударные беспилотники КСИР сегодня утром в ходе точной операции поразили радиолокационную систему американских сил на базе Шейх-Иса на острове Бахрейн», – цитирует заявление КСИР ТАСС.

Там подчеркнули, что дальнейшие нарушения воздушного пространства страны и использование военных баз в регионе для враждебных действий против Ирана не останутся без ответа, а ответственность за последствия ляжет на командование армии США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Корпус стражей исламской революции заявил о поражении беспилотниками радиолокационной станции системы ПВО США на военной базе в Бахрейне.

Авианосец ВМС США Theodore Roosevelt направился в сторону Ближнего Востока.

В пятницу Центральное командование американских вооруженных сил заявило об успешном отражении атаки иранских ударных беспилотников на Бахрейн.