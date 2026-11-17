«По предварительной информации, 16 ноября в сауне с. Косой Брод в ходе празднования дня рождения несовершеннолетнего приглашенные лица почувствовали резкий запах хлорки, в связи с чем неоднократно высказывали жалобы в адрес администрации сауны», – сообщили в ведомстве.
Впоследствии шестеро несовершеннолетних были госпитализированы с диагнозом «отравление парами хлора». В настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы для жизни нет.
Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Башкирии девять детей отравились после купания в частном заведении.
Также в результате отравления хлором в термальном комплексе «Баден-Баден» в Екатеринбурге пострадал 31 человек.
Кроме того, в Тобольске владелец базы отдыха был задержан после отравления 16 детей хлором в бассейне.