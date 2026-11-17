Прокуратура: Шестеро детей отравились парами хлора в сауне под Екатеринбургом

Tекст: Дмитрий Зубарев

«По предварительной информации, 16 ноября в сауне с. Косой Брод в ходе празднования дня рождения несовершеннолетнего приглашенные лица почувствовали резкий запах хлорки, в связи с чем неоднократно высказывали жалобы в адрес администрации сауны», – сообщили в ведомстве.

Впоследствии шестеро несовершеннолетних были госпитализированы с диагнозом «отравление парами хлора». В настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы для жизни нет.

Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Башкирии девять детей отравились после купания в частном заведении.

Также в результате отравления хлором в термальном комплексе «Баден-Баден» в Екатеринбурге пострадал 31 человек.

Кроме того, в Тобольске владелец базы отдыха был задержан после отравления 16 детей хлором в бассейне.