Песков назвал предстоящий трёхсторонний саммит весомым сигналом человечеству

Tекст: Ольга Иванова

«Так или иначе эта встреча сама по себе может стать весомым сигналом для всего человечества о необходимости диалога для поиска путей решения существующих проблем», – заявил Песков «Вестям».

Он подчеркнул, что запланированная на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне трехсторонняя встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа является знаковой. «До сих пор таких встреч не было», – добавил представитель Кремля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о согласовании основных тем предстоящей встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

В субботу посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев назвал возможную встречу лидеров трех стран логичной и востребованной.

Администрация США рассказала о вероятности проведения такой встречи на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.