FT: Евросоюз подготовил запрет на участие иностранных компаний в гостендерах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Евросоюз может запретить зарубежным компаниям участвовать в государственных тендерах, если они нарушают правила предоставления субсидий, пишет Financial Times. Соответствующие предложения Еврокомиссия представит 9 декабря.

По словам источника издания, мера позволит избежать ситуаций, когда компания после нарушения правил в одной стране пытается участвовать в торгах в другой. До тех пор, пока не будет доказано обратное, нарушителей будут полностью отстранять от госзакупок, передает ТАСС.

Как сообщалось ранее, ЕС планирует ограничить присутствие иностранных конкурентов в ряде сегментов рынка из-за ухудшения условий для европейского бизнеса, вызванного высокими ценами на энергоносители и бюрократией. Стратегия «Сделано в Европе» предусматривает принятие закона об ускорении промышленного развития, который может исключить из цепочек поставок компании из государств, не входящих в единый рынок.

Также рассматривается инициатива DiversifyEU, направленная на снижение зависимости от Китая, США и Индии в поставках полупроводников и фармацевтического сырья. Кроме того, Германия и Франция предложили наделить Еврокомиссию правом оперативно ограничивать доступ третьих стран на внутренний рынок при недобросовестных торговых практиках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Брюссель вознамерился изменить правила тендеров для отклонения заявок с долей европейских компонентов ниже половины.

Также Евросоюз решил ограничить максимальную долю закупок у одного поставщика для защиты промышленности от наплыва товаров из КНР.

Кроме того, введение приоритета для европейской продукции в госконтрактах назвали причиной возможного роста издержек.