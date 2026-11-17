Атака дронов на Москву в ночь на вторник стала крупнейшей с начала ноября

Tекст: Алексей Дегтярёв

Наиболее массированная атака беспилотных летательных аппаратов на Московский регион зафиксирована в ночь на 17 ноября, передает РИА «Новости» со ссылкой на соцсети мэра города Сергея Собянина.

Предыдущая крупная атака произошла в ночь на 16 ноября, когда в сторону столичного региона летели порядка 600 беспилотников. На подлете к Москве уничтожили 191 из них.

Кроме того, в начале месяца было зафиксировано приближение 493 дронов (187 сбили на подлете), а в ночь на 13 ноября – 467 аппаратов (144 уничтожили вблизи столицы).

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник в сторону Московского региона летело около 800 беспилотников, 321 из них сбили на подлете к столице.

В понедельник на подлете к Москве уничтожили 191 беспилотник.

В начале месяца в сторону Московского региона летели почти 500 дронов.