Tекст: Ольга Иванова

«НМИЦ колопроктологии имени А. Н. Рыжих Минздрава России, имеющий огромный опыт лечения колоректального рака, принял решение присоединиться к консорциуму по разработке мРНК-препаратов против рака толстой кишки. Мы уже сделали первые важные шаги в этом направлении», – приводит слова Ачкасова РИА «Новости».

Директор центра уточнил, что колоректальный рак входит в число лидеров по заболеваемости и смертности как в мире, так и в России. Опасность опухоли заключается в ее развитии по разным молекулярным путям, поэтому для эффективного лечения необходимы персонализированные препараты, в том числе на основе мРНК.

По словам эксперта, описано около десяти наследственных синдромов, ведущих к раку толстой кишки, однако 95% случаев приходится на ненаследственный рак.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу научный руководитель Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о разработке нановакцин против мелкоклеточного рака легких, рака мочевого пузыря и колоректального рака.

Первые пациенты получили вакцину от колоректального рака.

Инновационная персонализированная мРНК-вакцина «Онкорна» получила разрешение на клиническое применение для лечения рака кишечника.