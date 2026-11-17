Температура декабря в Москве выросла почти на 5 градусов с 1879 года

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Рост средней декабрьской температуры воздуха за период с 1879 по 2026 годы составил почти 5 градусов. За период с 1991 по 2026 – рост 3 градуса», – заявил Терешонок ТАСС.

По данным метеонаблюдений, климатическая норма средней зимней температуры воздуха в Москве составляет примерно от минус 6 до минус 4 градусов. По предварительным прогнозам, этот декабрь в столице будет в пределах нормы, но возможно превышение на 1-4 градуса.

Терешонок отметил, что за последние 20 лет изменение температуры было слабо выражено, однако заметна тенденция к увеличению числа положительных аномалий в декабре. Он также добавил, что зимы в последние десятилетия становятся менее стабильными: оттепели чередуются с резкими похолоданиями, сильными осадками и ледяными дождями. Приход зимы в этом году может быть запоздалым из-за глобального потепления и феномена Эль-Ниньо.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о вероятном начале метеорологической зимы в Москве.

В пятницу Терешонок спрогнозировал снег в столице под Новый год.

На прошлой неделе Леус отметил сокращение климатической зимы в Москве на неделю за последние полвека.