Мошенники придумали схему взлома «Госуслуг» под предлогом Дня матери

Tекст: Катерина Туманова

Как следует из материалов МВД России, аферисты сообщают потенциальной жертве об участии ее ребенка в мероприятии, посвященном Дню матери, и предлагают посмотреть видеозапись прошлого выступления, передает РИА «Новости».

При переходе по отправленной ссылке открывается страница, имитирующая вход в личный кабинет «Госуслуг». Для просмотра видео человеку предлагают ввести персональные данные, после чего ему звонит лжесотрудник портала и сообщает о взломе аккаунта.

Подобная попытка обмана зафиксирована в Стерлитамаке в Башкирии. Местная жительница перешла по ссылке от незнакомца, однако распознала подделку страницы авторизации. Женщина зашла на портал через официальное приложение, сменила пароль, установила самозапрет на оформление кредитов и обратилась по номеру 112.

В ведомстве призвали граждан не переходить по ссылкам от незнакомцев ни под каким предлогом и напомнили о необходимости объяснить детям и пожилым родственникам правила безопасного обращения с кодами подтверждения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники придумали схему кражи денег под видом выплат ко Дню ребенка. В МВД сообщили о схеме дистанционного хищения учетных записей россиян через домовые чаты. Правоохранители предупредили о взломах детских профилей в мессенджерах для выманивания денег у родителей.