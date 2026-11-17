МИД обвинил Францию и Британию в морском разбое и пиратстве из-за задержания судов

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Пиратство действительно набирает обороты… Отдельные западные страны занялись этим на государственном уровне», – заявил дипломат в интервью РИА «Новости».

Бердыев подчеркнул, что государства Запада начали останавливать суда и отнимать грузы в стиле колониальных времен. «Характерно, что зачастую под удар попадает торговый флот под африканскими флагами», – отметил посол.

Франция, Британия, Швеция и другие страны Запада регулярно задерживают танкеры под флагами разных стран, обвиняя судовладельцев в нарушении односторонних санкций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников назвал морским рэкетом задержания следующих по общепринятым правилам судов странами НАТО и ЕС.

Также заместитель главы МИД России Александр Грушко охарактеризовал пиратством задержание Францией нефтяного танкера DF Peak.

Кроме того, директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников обвинил Францию в попытках подорвать экономику России из-за регулярных задержаний торговых судов с российской нефтью.