Республиканцы в Сенате США предложили 300 млн долларов на противодействие России

Tекст: Алексей Дегтярёв

Об этом говорится в опубликованном законопроекте о бюджетных ассигнованиях на нужды Госдепартамента, зарубежных операций и смежных программ на 2027 финансовый год, передает РИА «Новости».

Документ предложен подконтрольным республиканцам сенатским комитетом по ассигнованиям.

Кроме того, 45 млн долларов предлагается выделить на новый фонд противодействия тем, кто поддерживает Иран, а еще 55 млн долларов – на поддержку демократии и реформ в Иране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в палате представителей США предложили включить 15 млрд долларов военной помощи Киеву в законопроект о санкциях против России и Ирана.

В июне американская администрация выразила готовность позволить Ирану использовать средства специального фонда восстановления объемом 300 млрд долларов.

В том же месяце нижняя палата американского парламента передала на рассмотрение Сената документ о выделении помощи Киеву и введении новых ограничений в отношении Москвы.