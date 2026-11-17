Американский музей вывесил флаг России в память об умершем после Дарчиеве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский триколор появился на здании музея в связи со скоропостижной смертью посла России в США Александра Дарчиева, передает ТАСС со ссылкой на посольство России в Вашингтоне.

Инициатором акции стал председатель Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук – младший. В диппредставительстве отметили, что дипломат и американский чиновник неоднократно встречались для обсуждения восстановления культурно-гуманитарных связей и популяризации общих страниц истории двух стран.

«Глубоко признательны американскому коллеге за неравнодушие и дружескую поддержку», – подчеркнули в посольстве.

Александр Дарчиев скончался 11 ноября в Москве от хронического заболевания в возрасте 66 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее помощник президента России Юрий Ушаков назвал скончавшегося посла в США Александра Дарчиева профессионалом высочайшей пробы.

Госдеп США выразил соболезнования родным и близким российского дипломата.

Также официальный представитель МИД Мария Захарова назвала причиной смерти Александра Дарчиева хроническое заболевание.