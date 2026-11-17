ФСБ задержала подозреваемую в подрыве машины Заворотного

Tекст: Валерия Городецкая

В столице задержана россиянка 2005 года рождения, причастная к подрыву автомобиля общественного деятеля и независимого журналиста по заданию спецслужб Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

По данным ведомства, перед совершением преступления девушку обманули мошенники. Она перевела крупную сумму денег на неизвестный счет, после чего преступники использовали этот факт для дальнейшего давления на россиянку и принуждения к совершению покушения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Сергей Заворотный лишился руки в результате взрыва автомобиля в Москве.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о причастности украинских спецслужб к организации покушения.