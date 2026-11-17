Республиканцы в Сенате США предложили выделить на оборону 1,1 трлн долларов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Об этом сказано в резюме законопроекта сенатского комитета по ассигнованиям, опубликованном республиканцами, передает РИА «Новости».

«Оборонный законопроект на 2027 финансовый год предусматривает почти 1,1 трлн долларов дискреционного финансирования для министерства обороны и разведывательного сообщества США», – говорится в документе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом американские конгрессмены ушли на каникулы без принятия плана финансирования оборонных инициатив.

В апреле администрация президента США заявила о намерении увеличить оборонный бюджет на 2027 финансовый год до рекордных 1,5 трлн долларов.

Планы Пентагона предусматривали значительное увеличение бюджетных расходов на закупку вооружений и военной техники в 2027 финансовом году.