CNN: Иран подготовил план подрыва «грязной бомбы» в Вашингтоне

Tекст: Алексей Дегтярёв

Иран якобы разрабатывает планы нападения на высокопоставленных представителей американской администрации. Разведывательные службы Соединенных Штатов получили новые данные о подготовке соответствующих атак, передает CNN.

Согласно полученной информации, иранская сторона рассматривает несколько вариантов покушений на чиновников. Источники телеканала отмечают, что потенциальные планы включают детонацию так называемой «грязной бомбы» или применение химического оружия непосредственно на территории Вашингтона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американское посольство в Бахрейне призвало граждан США проявлять повышенную бдительность в связи с угрозами нападений со стороны Ирана.

В воскресенье израильская разведка передала ЦРУ информацию о намерении Ирана атаковать президента США Дональда Трампа и высокопоставленных чиновников американской администрации.

В четверг Трамп заявил об отсутствии у Вашингтона потребности в договоренностях с Тегераном.