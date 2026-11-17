Россия, КНР и США договорились об уборке космического мусора

Tекст: Катерина Туманова

По его словам, соучредители организации «Доверенное лицо трех стран» из России, КНР и США подписали «Совместное заявление о готовности: от орбитального риска к орбитальной ремедиации». В нем предложен проект по распределению затрат и рисков на очистку орбиты от космического мусора, передает ТАСС.

Соглашение подписано на площадке Пекинского политехнического университета. От России выступал Валентин Уваров, от Китая – Гоюй Ван, от США – Чак Дики. Распределение издержек и выгод будет зависеть от будущих возможностей стран-участниц, а не от «исторической вины».

Организация «Доверенное лицо трех стран» (TCTB) будет выполнять функцию «нейтрального доверенного брокера» между государствами, что позволит обойти бюрократические преграды, снизить издержки и сохранить контроль.

По словам Уварова, TCTB не заменит Комитет ООН по космосу, а станет пилотной площадкой для решения проблемы космического мусора. В дальнейшем результаты работы могут быть легитимизированы через международные процедуры, а нейтральный отбор привлечет коммерческие компании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия поставила Нигерии комплекс слежения за космическим мусором. Китай выступил против милитаризации околоземной орбиты. Ростех сообщил о запуске телескопа для отслеживания космического мусора.