Коломейцев: Максимальный размер больничного в 2027 году составит 7,9 тыс. рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Размер пособия зависит от стажа и средней зарплаты. В 2026 году максимальный размер среднего заработка за день, исходя из которого определяется сумма пособия по временной нетрудоспособности, составляет 6827,4 рубля. Для больничных, выданных в 2027 году, максимальный размер среднего заработка за день вырастет до 7860 рублей», – заявил Коломейцев РИА «Новости».

Депутат уточнил, что размер выплаты зависит от трудового стажа. При стаже менее пяти лет пособие составит 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет – 80%, а на полную выплату могут рассчитывать россияне со стажем более восьми лет.

Для расчета берут средний заработок за два календарных года, предшествующих году начала болезни. Например, если взять больничный в 2026 году, то выплаты по нему будут рассчитывать из доходов за 2024 и 2025 годы, в том числе будет учитываться время работы у других работодателей, отметил он.

Коломейцев добавил, что суммы предельных баз для начисления взносов за конкретные годы утверждает правительство отдельными постановлениями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов заявил о необходимости официального дохода в 185,4 тыс. рублей в месяц в 2024 году для получения максимального больничного в 2026 году.

В прошлом месяце доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин сообщил о возможном минимальном размере больничного в 2027 году от 933 до 1 033 рублей в день.

В сентябре Соцфонд заявил о росте максимальной суммы выплаты по больничному листу в России до 7,8 тыс. рублей за один день к 2027 году.