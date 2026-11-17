В Совфеде раскрыли схему кражи данных через ссылки на фотографии

Tекст: Катерина Туманова

Злоумышленники отправляют жертве завлекающее сообщение с вредоносной ссылкой, при переходе по которой на устройство устанавливается шпионская программа.

«Мошенники могут прислать сообщение в формате: «Привет! Это не ты на этой фотографии?» и предложить перейти по ссылке. На открывшейся странице человеку могут предложить установить приложение якобы для просмотра фото. Если он установит его и даст необходимые разрешения – злоумышленники смогут видеть, что происходит на экране телефона», – сообщил Шейкин ТАСС.

Сенатор отметил редкость использования данной дорогостоящей схемы. По его словам, преступникам проще собирать информацию из открытых источников, поэтому гражданам следует закрыть профили в социальных сетях, подключить двухфакторную аутентификацию и использовать сложные пароли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Шейкин рассказал о подделке мошенниками фотографий с помощью нейросетей. В Совфеде предупредил россиян о краже злоумышленниками чужих QR-кодов. Мошенники начали красть данные под видом установки игры GTA VI.