Yonhap: Южная Корея подняла истребители из-за самолетов ВКС России

Tекст: Катерина Туманова

«Несколько российских военных самолетов ненадолго зашли в южнокорейскую опознавательную зону ПВО (KADIZ) рано утром во вторник, после чего Сеул поднял в воздух истребители для подготовки к возможным непредвиденным ситуациям», – передает Yonhap.

В Объединенном комитете начальников штабов уточнили, что самолеты покинули зону опознавания без нарушения воздушного пространства Южной Кореи. Эта территория не является суверенным воздушным пространством, а служит для идентификации иностранных воздушных судов в целях предотвращения случайных столкновений.

Агентство отмечает, что Россия и Китай не признают южнокорейскую зону ПВО из-за отсутствия оснований в международном праве. Предыдущий заход российских самолетов в эту зону над Японским морем произошел около трех месяцев назад.

Министерство обороны Японии тоже заявило о российских самолетах, пересекавших границы страны.

"Во вторник два предполагаемых российских летательных аппарата нарушили воздушное пространство Японии недалеко от юго-западной префектуры Фукуока", - приводит Kyodo сообщение ведомства.

Там уточнили, что нарушение воздушного пространства, которое произошло в период с 04:07 до 04:12, привело к тому, что по тревоге были подняты японские истребители. В министерстве добавили, что правительство Японии заявило протест Москве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре южнокорейское оборонное ведомство сочло правомерными действия своих военных вблизи военной демаркационной линии с КНДР. В сентябре Польша заявила о якобы нарушении воздушного пространства российским вертолетом. В августе Финляндия заявила о якобы нарушении границы российским Ил-20.