CNN: ФБР изучает оборудование после крупного сбоя в авиасообщении США

Tекст: Катерина Туманова

«По словам источника, знакомого с ходом расследования, ФБР изучает маршрутизатор и другое оборудование, ставшее причиной сбоя. План состоит в том, чтобы попытаться восстановить произошедшее и воспроизвести техническую проблему, которая, по данным Федерального управления гражданской авиации (FAA), перегрузила систему и привела к сбоям в связи», – передает CNN.

Представитель ФБР заявил, что ведомство оказывает помощь FAA и компании L3Harris в изучении оборудования.

Ранее сообщалось об отсутствии признаков угрозы безопасности или злонамеренного нападения, стоящих за общенациональной приостановкой полетов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабный сбой в системе управления воздушным движением США объяснили установкой одного маршрутизатора.

В понедельник убытки четырех крупнейших американских авиакомпаний после общенациональной приостановки полетов оценили в 345 млн долларов.

В воскресенье министр внутренней безопасности страны Маркуэйн Маллин исключил увольнения в связи с перебоями в авиасообщении.