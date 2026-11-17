Вице-президент рассказал о планах американской администрации в отношении Тегерана.
«Мы обещали американскому народу, что больше не будет никаких бесконечных войн», – цитирует Вэнса New York Post со ссылкой на Fox News.
По словам политика, Трамп счел необходимым уничтожить иранскую ядерную программу из-за угрозы для Соединенных Штатов.
«Но мы не позволим этому превратиться в обязательство на 10 или 15 лет, а, откровенно говоря, даже на два года – несмотря на то, что многие неоконсерваторы и многие другие люди хотят, чтобы мы оставались там навсегда», – добавил Вэнс.
Вооруженный конфликт начался в феврале, когда американо-израильские силы нанесли удары по руководству Ирана, его ядерным объектам и складам баллистических ракет. В ответ Тегеран атаковал базы США на Ближнем Востоке и коммерческие суда в Ормузском проливе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская разведка передала американским спецслужбам информацию о намерении Ирана атаковать руководство США.
Госсекретарь США Рубио назвал победой в конфликте лишение Тегерана возможностей для создания ядерного оружия.
До этого президент США заявил об отсутствии у Вашингтона потребности в новых договоренностях с иранской стороной.