Вэнс пообещал завершить конфликт США с Ираном к 2028 году

Tекст: Катерина Туманова

Вице-президент рассказал о планах американской администрации в отношении Тегерана.

«Мы обещали американскому народу, что больше не будет никаких бесконечных войн», – цитирует Вэнса New York Post со ссылкой на Fox News.

По словам политика, Трамп счел необходимым уничтожить иранскую ядерную программу из-за угрозы для Соединенных Штатов.

«Но мы не позволим этому превратиться в обязательство на 10 или 15 лет, а, откровенно говоря, даже на два года – несмотря на то, что многие неоконсерваторы и многие другие люди хотят, чтобы мы оставались там навсегда», – добавил Вэнс.

Вооруженный конфликт начался в феврале, когда американо-израильские силы нанесли удары по руководству Ирана, его ядерным объектам и складам баллистических ракет. В ответ Тегеран атаковал базы США на Ближнем Востоке и коммерческие суда в Ормузском проливе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская разведка передала американским спецслужбам информацию о намерении Ирана атаковать руководство США.

Госсекретарь США Рубио назвал победой в конфликте лишение Тегерана возможностей для создания ядерного оружия.

До этого президент США заявил об отсутствии у Вашингтона потребности в новых договоренностях с иранской стороной.