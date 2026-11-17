Инвестор Уоррен Баффет назвал доброту самым доходным инструментом

Tекст: Катерина Туманова

Баффет передаст в общей сложности 9,225 млн акций класса B, из которых 3,69 млн получит фонд Сьюзен Томпсон Баффет, названный в честь его покойной жены, а по 1,845 млн акций – фонды его троих детей: Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation и NoVo Foundation, пишет Business Insider*.

«В прошлый День благодарения я написал, что доброта ничего не стоит, но при этом бесценна. Спустя год я добавлю лишь то, что она обладает эффектом сложного процента – причем с доходностью, превышающей показатели всего, что мы с Чарли когда-либо приобретали», – написал он в послании.

Баффет добавил, что они с Чарли Мангером, его покойным коллегой и инвестором, получили «не поддающиеся количественной оценке, бесплатные для них» блага от учителей и наставников – таких, как Бенджамин Грэм и Том Мерфи.

«Благодаря этому мы не только добились огромного процветания, но и смогли передать многое из того, что получили сами, другим людям. В этот День благодарения поблагодарите кого-то из таких бескорыстных людей, встретившихся на вашем жизненном пути. А еще лучше – сами станьте для кого-то благодетелем», – призвал «оракул из Омахи».

В 2025 году бывший председатель совета директоров и генеральный директор Berkshire пожертвовал тем же четырем фондам акции на общую сумму 1,35 млрд долларов. С учетом последних подарков он пожертвовал около 62% своих акций Berkshire.

Баффет отметил, что его последние пожертвования соответствуют плану по ускорению благотворительной деятельности, чтобы его трое детей могли распределить все его состояние в Berkshire, превышающее 160 млрд долларов, на благие цели к 2034 году.

Акции Berkshire в этом году выросли более чем на 19% до рекордного уровня выше 593 долларов за акцию, обогнав рост S&P 500 на 10% и оценив конгломерат почти в 1,3 трлн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, трое детей Баффета рассказали о трудностях с распределением его многомиллиардного состояния. В сентябре Баффет покинул пост председателя совета директоров холдинга Berkshire Hathaway. Летом Баффет впервые за 20 лет пропустил традиционный взнос в благотворительный фонд Билла Гейтса.