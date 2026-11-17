Сборная Германии разгромила Нидерланды и вышла в плей-офф Лиги наций

Tекст: Катерина Туманова

Встреча группы 2 лиги A прошла в понедельник в Берлине и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев поля, передает РИА «Новости».

В составе победителей дубль оформил Флориан Вирц, отличившийся на 60-й и 71-й минутах. Также мячи забили Дерри Шерхант, Нико Шлоттербек и Браян Груда.

Для сборной Нидерландов это поражение стало первым под руководством испанского тренера Хави, который возглавил команду в августе 2026 года.

В параллельной встрече этой группы сборная Греции на своем поле обыграла команду Сербии со счетом 1:0.

По итогам группового этапа сборные Германии и Нидерландов набрали по 11 очков, заняли первое и второе места соответственно и вышли в четвертьфинал турнира.

Команда Греции также заработала 11 очков, стала третьей и сохранила место в лиге A. Сборная Сербии не набрала ни одного балла и сыграет в стыковых матчах за право остаться в элитном дивизионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, победа сборной Англии прервала 44-матчевую беспроигрышную серию Испании. Нападающий «Баварии» Гарри Кейн стал обладателем «Золотого мяча».

УЕФА в октябре наказал сборную Сербии матчем без зрителей из-за расизма болельщиков.