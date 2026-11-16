Песков сообщил о согласовании тем встречи Путина, Си и Трампа

Tекст: Вера Басилая

«Основные темы – да. Мы не будем забегать вперед. Что-то будет импровизироваться по ходу», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Владимир Путин примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. Отдельная трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США состоится в четверг в резиденции Си Цзиньпина.

Всего в АТЭС входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в четверг в государственной резиденции лидера Китая.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила об историческом значении встречи лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Дональд Трамп поехал в азиатское турне для участия в трехсторонних переговорах.